Данные привёл Владимирстат.

Во Владимирской области индекс «Оливье» и «Селедки под шубой» составил +9,2 и + 12,5% соответственно. Данные привёл Владимирстат.Специалисты рассчитали стоимость продуктов относительно ноября 2021 года. Что касается «Оливье», то больше всего подорожали майонез - на 19 %, зелёный горошек - на 12,13%, маринованные огурцы - на 12% и варёная колбаса - на 11%. При этом картошка подешевела на 33%, а морковь - на 23%.Главный нгредиент для «Селёдки под шубой» также серьёзно изменился в цене. Стоимость рыбы выросла на 28%. При этом подешевели свекла и лук.