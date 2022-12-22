Во Владимирской области расследовано уголовное дело о многократных преступлениях против половой...

Во Владимирской области расследовано уголовное дело о многократных преступлениях против половой свободы несовершеннолетних.Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Перми, обвиняемого в совершении 36 преступлений против половой свободы несовершеннолетних, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, в период с 2018 по 2020 года обвиняемый, используя псевдоним, посредством социальной сети осуществлял интимную переписку с 13 несовершеннолетними, отправлял им свои интимные фотографии и принуждал детей к аналогичным действиям.Вину в совершенных преступлениях мужчина не признал.Фото сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.