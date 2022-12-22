Во Владимирской области самый современный автобусный завод Волгабас отметил...

Во Владимирской области самый современный автобусный завод "Волгабас" отметил пятилетиеПроизводитель автобусов "Волгобас" отмечает свою первую серьёзную дату. Компании "Бакулин Моторс Групп" - пять лет. О высотах, достигнутых за это время и планах на будущее в репортаже Дмитрия Горкина.От Волги до Енисея... и даже дальше. Эти современные экологически чистые автобусы от "Волгабаса" сегодня можно встретить по всей России. А электробусы, созданные из владимирских машкомплектов, даже в городах Европы, например, Париже. За пять лет владимирской производственной площадке холдинга "Волгабас Групп" удалось выпустить более тысячи машин. И праздничную дату здесь встречают очередными рекордами.Алексей Бакулин, генеральный директор предприятия "Бакулин Моторс Групп":- То, что мы в своё время задумали - у нас получилось. Мы построили самый современный автобусный завод в России. И те технологии, которые используются и применяются на этом заводе - они действительно сегодня уникальные, и это позволяет нам производить очень качественную и в больших объёмах продукцию. Инвестиционный цикл, который мы закончили в этом году, а мы почти миллиард рублей вложили в этом году, нам позволит в следующем году выйти на выпуск тысячи машин в год.Владимирское предприятие постоянно развивается. Недавно была открыта вторая очередь производственного комплекса. Общая площадь действующих цехов сегодня - 42 тысячи квадратных метров, что позволило увеличить объёмы продукции более чем в два раза. А это дополнительные инвестиции для региона и загрузка местных производств.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Мы не снимали меры поддержки, которые существовали у предприятия с самого начала, и предприятие оправдало все ожидания не только администрации области, но самое важное - тех сотрудников, того коллектива, который работает. И, конечно же, является одним из базовых предприятий с точки зрения имиджа для Владимирской области в целом, и сегодня уже на федеральном уровне "Волгабас" звучит совершенно по другому.В первую очередь, "Бакулин Моторс Групп" - это его сотрудники. Без их вклада в общее дело достигнуть таких успехов за пять лет было бы невозможно. Это и первый российский беспилотный автобус, и первый электробус с глубокой ночной зарядкой. В планах на ближайшую перспективу первый опытный образец машины на водородном топливе. И это только начало, следующая "пятилетка" обещает быть ещё более насыщенной.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”