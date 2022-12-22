Во Владимирской области сотрудники МЧС проверяют места торговли новогодней...

Во Владимирской области сотрудники МЧС проверяют места торговли новогодней пиротехникой.Сотрудники МЧС сегодня провели рейд по местам продажи фейерверков и другой новогодней пиротехники. Репортаж Максима Калашникова.- Мы предпочитаем, чтобы она была красивой и долгой. Хотя бы около минуты. И это была батарея, чтобы зажег, отошёл, посмотрел.Петарды, салюты и бенгальские огни. В преддверии новогодних праздников пиротехника - один из самых востребованных товаров. Хранение, распространение и использование такой продукции требует повышенного внимания к технике безопасности.Александр Козлов, начальник отделения надзорной деятельности по Октябрьскому району г. Владимира:- Необходимо посмотреть на срок годности. Также указан на упаковке. Тут, допустим, написано: Годен до 31 марта 2026 года.При покупке также необходимо проверить целостность упаковки, наличие инструкции на русском языке и сертификата на продукцию. Просроченный или фальсифицированный товар может серьёзно омрачить праздник. Запрещена продажа пиротехники лицам, не достигшим шестнадцати лет.Иван Рахвалов, продавец пиротехники:- У нас такая политика, что мы стараемся продавать с 18 лет. Шестнадцатилетним мы не особо охотно. Мы всё-равно их просим либо с родителями прийти, либо повременить с этим. Или продам малокалиберные - "чесноки", бенгальские. Большие петарды мы не продаем детям до 16 лет совсем.В канун праздников сотрудники МЧС увеличивают количество профилактических рейдов по местам продажи фейрверков.- Срок годности не нарушен. Радиус опасной зоны - 30 метров. 3-й класс. По сертификату всё соответствует.Некоторые продавцы дополнительно инструктируют покупателей о правилах безопасности.Александр Салов, владелец магазина пиротехники:- Праздник такой, что люди развеселятся и им некогда читать инструкции, которые написаны на каждом изделии. А здесь доходчиво, крупно, даже для тех, кто не умеет читать - разрисовано. Что можно и что нельзя.Алексей Болтунов, старший инспектор отделения надзорной деятельности по Октябрьскому району г. Владимира:- Одно из основных требований пожарной безопасности при запуске пиротехнических изделий - ни в коем случае не возвращаться к несработавшему пиротехническому элементу.Во Владимире нарушений при продаже пиротехники пока не выявлено. Проверенные магазины соответствуют требованиям безопасности.Максим Калашников, Александр Чунаев. Вести-Владимир.