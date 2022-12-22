Во Владимирской области суд присяжных оправдал участника драки со смертельным...

Во Владимирской области суд присяжных оправдал участника драки со смертельным исходом.Гусь-Хрустальным городским судом Владимирской области с участием коллегии присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело по обвинению Ястребова И.С. в "Умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".Подсудимый вину драке в подъезде, после которой потерпевший скончался, признал частично. Но просил оправдать его, поскольку считал, что "от нанесенных им 4 ударов в голову М. смерть наступить не могла".В результате "вердиктом коллегии присяжных заседателей признано недоказанным совершение Ястребовым И.С. каких-либо противоправных действий по отношению к потерпевшему, в том числе повлекших его смерть", сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Ястребов И.С. за его непричастностью к совершению преступления.В настоящее время приговор суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.Фото https://www.pxfuel.com/