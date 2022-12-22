Во Владимирской области три деревни оказались в снежном плену. Коммунальщики продолжают борьбу с...

Во Владимирской области три деревни оказались в снежном плену.Коммунальщики продолжают борьбу с последствиями прошедших в выходные снегопадов. Не всегда успешно. В Суздальском районе жители трех населенных пунктов оказались в снежном плену. Об этом сегодня сообщили активисты регионального штаба ОНФ.- Вот так мы едем - дороги не видно, говорят , сегодня с утра прошел трактор. Вот я встрял.Речь идет о деревнях Катраиха, Доржево и Выселки. Люди, около пятидесяти человек, не могут добраться до работы, отвезти детей в школу и детский сад и вообще рискуют остаться без продуктов - автолавка сюда больше не ходит. Ранее местные власти отчитались в том, что дорога расчищена, но по словам местных жителей, проехать все равно практически невозможно. В этом убедились активисты ОНФ.Алексей Мокеев, эксперт ОНФ:- Мы пока сюда ехали, мы застряли два раза, хорошо с собой есть верный друг- лопата. НА самом деле здесь ужасающая ситуация 00.16))