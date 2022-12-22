21 декабря в прокуратуре Владимирской области прошло заседание коллегии, на котором была озвучена статистика по работе с коррупцией за 9 месяцев 2022 года. По данным надзорного ведомства,

21 декабря в прокуратуре Владимирской области прошло заседание коллегии, на котором была озвучена статистика по работе с коррупцией за 9 месяцев 2022 года. По данным надзорного ведомства, прокуроры выявили более 900 лиц, которые совершали грубые нарушения, связанные с предоставлением сведений о доходах. Пять должностных лиц был уволены, всего прокуроры направили в суды 122 иска на