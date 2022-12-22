Во Владимирской области возбуждено уголовное дело за мошенничество при получении пенсионных...

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело за мошенничество при получении пенсионных выплат.Камешковский районный суд сообщил о приговоре по уголовному делу в отношении местного жителя, который совершил мошенничество при получении пенсионных выплат.Установлено, что мужчина, знающий о безвестном исчезновении своей матери и нахождении ее в розыске, воспользовался её паспортом и открыл на её имя банковский счёт. После этого, через Госуслуги отправил электронное заявление о перечислении пенсии на ранее открытый им счет, куда в период с 05 апреля 2018 года по 05 августа 2020 года Пенсионный фонд России и перечислял указанные социальные выплаты.Полученные таким образом деньги, он переводил на другие свои банковские счета, которые были оформлены на других лиц, не знающих о его преступных намерениях. Общий причинённый ущерб государству составил 418 144 рублей 69 копеек.В итоге, подсудимого приговорили к 2 годам условно с испытательным сроком 2 года. Плюс к этому, с него была взыскана вся сумма денег, добытая нечестным путём в пользу Пенсионного фонда.Свою вину в совершённом преступлении мужчина полностью признал и раскаялся в содеянном.Приговор в законную силу не вступил.Фото www.pxfuel.com