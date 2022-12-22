Накануне Дня энергетика компания «Энергосбыт Волга» вручила награды победителям и дипломантам...

Накануне Дня энергетика компания «Энергосбыт Волга» вручила награды победителям и дипломантам конкурса «Золотая опора» - 2022. Ими стали самые надёжные потребители электроэнергии Владимирской области.Церемония чествования предприятий и организаций региона состоялась в Доме Дружбы во Владимире. Обладателем Гран-при конкурса «Золотая опора» в этом году стала компания «Мон'дэлис Русь».Алексей Ковригин, представитель компании ООО «Мон'дэлис Русь» в г.Собинке:- К этому мы шли постепенно и вот добились результата. Производство растет, потребление электрической энергии растет. И мы стали самым большим потребителем электроэнергии во Владимирской области.Статусная награда вручается самым надёжным потребителям электроэнергии среди организаций и предприятий региона. Для победы необходимо в течение года выполнять условия договоров, своевременно производить расчёты, соблюдать режим энергопотребления и внедрять энергосберегающие технологии.Александр Черкунов, руководитель ГК по переработке вторичных полимеров:- Очень приятно, когда оценивают твой труд…таким образом. Тем более, у нас с энергетиками вообще неплохие отношения. Если у нас мощность была около 400 кВт, сейчас у нас — мегаватт, нам выделили дополнительные мощности.Премия «Золотая опора» вручается энергосбытовыми компаниями по всей России уже 17 лет. Сегодня «Энергосбыт Волга» обслуживает более 11 тысяч организаций и предприятий во Владимирской области. Компания выступает за стабильные партнёрские отношения с каждым клиентом.Алексей Мигачёв, представитель компании «Энергосбыт Волга»:- Мы надеемся, что с каждым нашим партнером мы выстроим очень конструктивное взаимодействие, с каждым мы поддерживаем отдельную связь, у нас есть и электронные сервисы для поддержания этой связи. Любой наш клиент имеет возможность с любым вопросом обратиться к нам, получить консультацию, помощь.В «Энергосбыт Волга» уверены: круг партнеров будет только расширяться, для успешного развития бизнеса такое взаимодействие необходимо.Наталья Головешкина, Максим Калашников, Александр Голубев