Во Владимирской области выросли сборы по ОСАГО и автокаско В регионе выросли сборы по ОСАГО и...

Во Владимирской области выросли сборы по ОСАГО и автокаскоВ регионе выросли сборы по ОСАГО и автокаско - на 11 процентов. Это связано с ростом цен на автомобили и запчасти.Кроме того, с сентября расширился коридор базового тарифа обязательного автострахования - на 26% вверх и вниз, чем, естественно, воспользовались страховщики. Вместе с тем почти на треть упал спрос на услуги страхования жизни и имущества, связанные с кредитованием, поскольку владимирцы в принципе стали реже брать у банков взаймы.