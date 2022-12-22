На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.11 — во Владимире2 — в Муромском районе8 — в Ковровском районе2 — в Петушинском районе1 — в Александровском районе7 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Радужном3 — в Киржачском районе3 — в Камешковском районе2 — в Гороховецком районе1 — в Вязниковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 178323 случая заболевания.