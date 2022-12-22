На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
11 — во Владимире
2 — в Муромском районе
8 — в Ковровском районе
2 — в Петушинском районе
1 — в Александровском районе
7 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Радужном
3 — в Киржачском районе
3 — в Камешковском районе
2 — в Гороховецком районе
1 — в Вязниковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178323 случая заболевания.