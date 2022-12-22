Во Владимирской области выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом за сутки на 22 декабря. На 3 больше, чем днем ранее. Госпитализировано 4 человека, накануне в больницы обратились 6

Во Владимирской области выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом за сутки на 22 декабря. На 3 больше, чем днем ранее. Госпитализировано 4 человека, накануне в больницы обратились 6 жителей области. В лидерах по заражениям Владимир – 11 заболевших за сутки. На втором месте – Ковров, там выявили 8 новых случаев. 7 заболевших в Гусь-Хрустальном. Всего