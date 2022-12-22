За первые две недели декабря розничные клиенты ВТБ оформили почти 83 тысячи кредитов на 107 млрд рублей, что на 30% выше показателя за аналогичный период ноября. Таким образом, спрос на розничные ..

За первые две недели декабря розничные клиенты ВТБ оформили почти 83 тысячи кредитов на 107 млрд рублей, что на 30% выше показателя за аналогичный период ноября. Таким образом, спрос на розничные кредиты сравнялся с показателями декабря прошлого года.Больше всего в первой половине декабря растут выдачи жилищных кредитов: за первые две недели месяца ВТБ выдал ипотеки более чем на 54 млрд рублей, увеличив результат начала ноября на 60%. В первую очередь, интерес заёмщиков усилился к льготной ипотеке, поскольку текущие ставки по госпрограмме сохраняются до конца года. По оценке банка, декабрь станет самым успешным месяцем на ипотечном рынке России в этом году.Спрос клиентов ВТБ на кредиты наличными за первые две недели декабря увеличился почти на 12% по сравнению с началом ноября текущего года и на 20% – с началом декабря прошлого года. За этот срок банк выдал заёмщикам кредитов больше чем на 50 млрд рублей. Рост связан с подготовкой клиентов к Новому году и запланированными крупными тратами, например, покупка бытовой техники и ремонт.В сегменте автокредитования клиенты ВТБ оформили более 1,4 тысячи кредитов на 1,8 млрд рублей. К концу года эксперты банка ожидают смещения спроса на машины с пробегом, поскольку цены на них находятся на комфортном для потребителя уровне, а объём предложения на вторичном рынке высок.«В конце года деловая активность населения традиционно возрастает, и сейчас мы видим возвращение к уровню продаж прошлого года. Прогнозируем, что до конца месяца спрос на розничные кредиты сохранится на рекордном для этого года уровне и декабрь полноправно оправдает статус «высокого сезона». Суммарно выдачи розничных кредитов за второе полугодие вырастут на рынке более чем в 1,5 раза по сравнению с первой половиной года. Всего по итогам года банки выдадут более 10 трлн рублей кредитов», – комментирует старший вице-президент, руководитель департамента розничного бизнеса ВТБ Павел Кудрявцев.