Ну бал! Ну Фамусов! умел гостей назвать! // Какие-то уроды с того света, // И не с кем говорить, и не с кем танцовать, – писал Александр Грибоедов в комедии Горе от ума. Действие происходит… спустя десять лет после войны 1812 года, то есть в 1822, – указывал автор. Спустя ровно два столетия московское высшее общество вызывает похожие эмоции своими нравами...

"Ну бал! Ну Фамусов! умел гостей назвать! // Какие-то уроды с того света, // И не с кем говорить, и не с кем танцовать", – писал Александр Грибоедов в комедии "Горе от ума". "Действие происходит… спустя десять лет после войны 1812 года, то есть в 1822", – указывал автор. Спустя ровно два столетия московское высшее общество вызывает похожие эмоции своими нравами...В бальном зале самого дорогого отеля Москвы награждали самых-самых звезд. За стиль, за вкус, за красоту, за богатство... Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Анастасия Волочкова, Валерия – тут, кажется, сияла вся светская Москва! Меха, шелка, стразы, перья – ах, какой восторг!Были и одинокие девушки в платьях с декольте такой глубины и разрезами на бедрах такой длины, что за версту было понятно: прелестница одинока и жаждет мужского внимания. Чего только стоит Ольга Бузова, которая едва прикрыла свои 36-летние соски тонкой полоской кожи, расплющив грудь так, чтобы безвольная "нулевка" казалась уверенной сексуальной "тройкой". Оно и понятно – когда шесть лет в разводе, еще и не то покажешь и сделаешь!"И медленно, пройдя меж пьяными, // Всегда без спутников, одна // Дыша духами и туманами, // Она садится у окна", – хотелось при виде звезды "Дома-2" цитировать Александра Блока. Благо, что пьяных было много.До начала банкета на протяжении двух часов светские львицы заливали горькую женскую долю бесплатным игристым, закусывая его спонсорскими алкогольными сорбетами. "Я говорил — не надо было мешать мадеру с пивом", – сокрушался пьяный гость в рассказе Аркадия Аверченко "Под столом". Вот и тут шипучее вино, наверное, плохо полировалось сорбетами со вкусом мартини и джина. В итоге к началу церемонии походка многих гостей уже не была уверенной.А когда начался банкет и официанты разливали виски и водку, съеденные гламурными дивами запеченные креветки со сладким кукурузным соусом, говядина по-бургундски, жареный лосось с пак-чой и утиные ножки с соусом Сидр стали проситься на свободу.Одна из уже из гостей – сытая, хмельная и уже, кажется, плохо соображающая, где находится, устало опустилась возле красной дорожки, на которой еще час назад блистала, делала селфи, улыбалась камерам... Туфли и сумочка, как немые свидетели конфуза, стыдливо валялись рядом. Стыдливо, потому что задравшееся платье шальной прелестницы продемонстрировало окружающим: хозяйка не носит нижнее белье даже в декабрьские морозы. Закаляет, видимо, кормилицу...Русская пословица про то, то пьяная баба себе не хозяйка, оказалась права.