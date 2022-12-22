Сети проложены в 17 населённых пунктах Вязниковского, Гусь-Хрустального, Ковровского, Кольчугинского, Собинского и Юрьев-Польского районов.

В 2022 году во Владимирской области построено 100 км межпоселковых газопроводов. Сети проложены в 17 населённых пунктах Вязниковского, Гусь-Хрустального, Ковровского, Кольчугинского, Собинского и Юрьев-Польского районов.«В ближайшие пять лет в регионе протянут более 2,3 тысяч км сетей, а голубое топливо придёт в 288 населённых пунктов (более 27 тысяч домовладений и 114 котельных). Впереди большой объём работ, но уверен, мы справимся», – подчеркнул Александр Авдеев.Благодаря субсидиям жители региона активно занялись газификацией домов. Подано почти 12 тысяч заявок, уже заключено 11,3 тысячи договоров. Размер господдержки составляет от 40 до 90 тысяч рублей. Вскоре для льготников он вырастет до 100 тысяч рублей.«Отдельно хочу поблагодарить за включение в программу объектов на территории национального парка «Мещёра», жители которой уже отчаялись получить газ», – добавил губернатор.В 2023 году во Владимирской области построят 13 межпоселковых газопроводов в 51 населённом пункте.