Тошнотворный запах канализации вынуждают выбивать другое жилье через суд. О бедах местных жителей Лакинска мы уже рассказывали. В доме 10б по улице 21 Партсъезда регулярно прорывает трубы.

Тошнотворный запах канализации вынуждают выбивать другое жилье через суд. О бедах местных жителей Лакинска мы уже рассказывали. В доме 10б по улице 21 Партсъезда регулярно прорывает трубы. Фекальные массы больше 15 раз затопляли квартиры №37 и №38 на первом этаже. В них проживают Анаида Мамотько и её сын со своей семьей. Хозяева подали иск на