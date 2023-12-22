Сотрудники госнаркоконтроля России задержали двоих иностранных граждан в одном из дачных товариществ Александровского района. Супруги организовали там настоящую нарколабораторию. Ирина

Сотрудники госнаркоконтроля России задержали двоих иностранных граждан в одном из дачных товариществ Александровского района. Супруги организовали там настоящую нарколабораторию. Ирина Волк, официальный представитель МВД России В ходе осмотра дачного дома оперативники обнаружили пять пластиковых контейнеров объемом 20 литров каждый с кристаллическим веществом светлого цвета, а также несколько десятков канистр и бутылок с различными жидкостями. На