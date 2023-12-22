70-летний житель города Суздаля заплатит крупный штраф за оскорбление чувств верующих в социальных...

70-летний житель города Суздаля заплатит крупный штраф за оскорбление чувств верующих в социальных сетях.Пресс-служба Суздальского районного суда сообщила, что 14 декабря местный житель признан виновным в, цитируем, «совершении публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».Дело в том, что 70-летний житель города Суздаля разместил в сети «Интернет» на своей общедоступной интернет-странице 11 скомпонованных графических изображений (картинок), содержащих «религиоведческие признаки негативного отношения к христианству».При этом пресс-служба Суздальского районного суда отмечает, что подсудимый в итоге «осознавал общественно опасный и противоправный характер своих действий». 70-летний житель Суздаля признал свою вину.«Судом учтены данные о личности подсудимого, характере и обстоятельствах совершенного преступления, престарелый возраст подсудимого, признания вины и раскаяния, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств…» - отмечают в пресс-службе суда.В итоге виновному был назначен штраф - 50 000 рублей.Приговор не вступил законную силу.Фото: freepik.com