Будущий владимирский губернатор Павел Рунич водил Емельяна Пугачева на допросы к князю...

Будущий владимирский губернатор Павел Рунич водил Емельяна Пугачева на допросы к князю Потемкину.Новый 2024 год будет годом Пушкина. В наследии поэта особое место занимает монография "История Пугачева", посвященная знаменитому русскому бунтовщику. С начала этих событий прошло 250 лет. Чем памятны они для нашего края? Расскажет Татьяна Воронцова.- Такая редкость библиографическая..Она хранится в определенных условиях. Видите- специальная коробочка из бескислотного картона."История Пугачева". Написана Пушкиным 190 лет назад. Старейшее издание - из хранилища областной владимирской научной библиотеки. 31 декабря 1833 года за поднесение государю рукописи Пушкин был пожалован придворным званием камер-юнкера. Это был первый труд о Пугачевщине, о которой во времена Екатерины Великой было велено забыть . По разрешению Николая I поэт получил не только доступ к тайным документам, но и ссуду на издание - 20 тысяч рублей. По курсу нашего времени - больше 6 миллионов. Пушкин прочел о Пугачеве всe, ездил на места событий, беседовал с очевидцами. Труд получился "добросовестным" - как называл его сам поэт. И после пометок государя стал называться "Историей пугачевского бунта". Слово бунт прозвучало впервые.- В дореволюционных изданиях, как классовую борьбу крестьян против угнетателей. А в советские - из Емельки в Емельяна Ивановича. Его статус значительно возрос.До сих пор остается множество вопросов, связанных с пугачевским бунтом, восстанием. гражданской войной - так тоже сегодня называют события 250 летней давности(youtube "Русский бунт")Пугачев- самый заметный из всех самозванцев, поднявший Россию на дыбы, остается одним из самых мифологизированных персонажей русской истории.- Были охвачены все южные границы России, от Урала до нижегородской губернии. Даже примкнули муромские селения...Пугачев подошел к Мурому достаточно близко. Его отряд стоял всего в 140 верстах от города. Газета "Муромский край" к 250-летию пугачевских событий представила исследования местных краеведов. Еще при Петре Великом на территории России были созданы 8 губерний. Муром относился к Казанской. В состав Владимирской провинции Московской губернии он вошел в 1719-м. Главой Мурома был не городской голова, а воевода.( youtube "Пугачев. Я не ворон")28 июля 1774 года - спустя 10 месяцев с начала бунта- в город пришел секретный указ: создать оборону в случае появления армии "Емельки Пугачева". Щитом становится военный гарнизон из 213 отставных солдат. Малочисленный, и слабовооруженный. Похожий описан Пушкиным в "Капитанской дочке"( youtube "Русский бунт")Но до Мурома Пугачев так и не дошел. А вот многие муромские крестьяне поддались на призывы мятежников "всех рубить и все разорять"- шли в повстанческие отряды. После подавления восстания на муромской площади публично казнили одного из бунтовщиков.- Сдавались крепость за крепостью, город за городом...Восставших встречали хлебом с солью , что называется.В фондах владимирской духовной консистории тоже имеются два отдела, связанные с пугачевским восстанием. Одно из них прошение священнослужителей села Починок епископу Владимирскому и Муромскому Иерониму. Ему в те годы церковно подчинялись Арзамас и часть Нижегородской губернии - уточняет Алексей Арескин. Церковнослужители просят снять с них наказание: за подчинение Пугачеву они были лишены своих приходов и прав священнослужения.- Народ Вышел поддержать Пугачева, встречал его торжественно. И заставил священнослужителей также выйти с ризой и встречать как Петра Федоровича.- Интересно как раз описание - как это происходило. В прошении как бы выгораживают себя , что е мы встречали , а народ нас заставил.(youtube "Русский бунт")"Русский бунт жесток и беспощаден". Не присягаешь "амператору -" казнить и вешать". Подтверждает жестокость бунтовщиков и это сохранившееся в областном архиве дело о прошении жителей села Черновского Арзамазского уезда.- Священник отказался выходить. остался верен императрице... И народ его просто убил.В этом приходе служил сын Семена Данилова дьяконом. И вот как раз прихожане ходатайствуют, чтобы епископ рукоположил его сына в иереи.К прошению представлена и копия вставленной грамоты с печатью епископа.И еще один уникальный документ из Суздальской провинциальной канцелярии. Дело в том, что в Нижнем Новгороде был перехвачен посыльный от казаков , которые за участие в восстании Пугачева содержались в крепости города Перново Рижской губернии.- Они направили письма атаману Акутину и их родственникам . им было запрещено общаться. Это было уголовное дело. Они решили сноситься с тайными сторонниками на реке Урал. Взялся за это крестьянин села Иваново Венедикт Журавлев.В деле письмо оренбургского губернатора Ивана Рейнсдорпа - схватить Венедикта Журавлева. А также инструкция- действовать тайно, заковать его в кандалы. Подорожная на проезд арестанта А также отчетный рапорт- как подследственного доставили на допрос генерал- прокурору Александру Вяземскому в Петербург. Есть и некоторые материалы допроса.- Сторонники Пугачева распространяли, что он жив, что его не казнили, несмотря на публичную казнь в Москве - и подстрекали опять.( youtube "Русский бунт")Интересен для нашего Владимирского края и тот факт, что для усмирения бунта Екатерина Вторая привлекла не кого-нибудь, а самого генералиссимуса Александра Суворова. Наш земляк был отозван с военных действий. Правда Суворов прибыл в Царицын уже в тот момент, когда Пугачев был схвачен.Примечательно, что в этом участвовал Павел Степанович Рунич - будущий губернатор Владимирской губернии, - в те годы в должности майора также участвовал в первой русско- турецкой войне. Он то и был включен в состав секретной комиссии, которая шла по следам армии Пугачева и должна была его схватить. Именно Рунич лично сопровождал арестованного Пугачева в Москву на суд. Он же водил бунтовщика на допросы.- Как писал Рунич - злодей, хотя сильный пот его покрывал, отвечал на все вопросы Потемкина. Раздраженный смелостью Пугачева, Потемкин распорядился подвергнуть его пытке.Павел Рунич все это время вел путевой дневник. И уже после его смерти были опубликованы "Записки о Пугачевском бунте". Во Владимире есть памятный объект- напоминание о губернаторе- здание первой больницы построено при нем. То, что на Большой Нижегородской 65-а.( youtube "Емельян Пугачев. История великого бунтовщика")Документальными записками Рунича и Суворова с допросов Пугачева пользовался при написании своей документальной "Истории" и Пушкин. Проливая тусклый, но свет на покрытые мраком тайны истории.Татьяна Воронцова, Андрей Синягин, Илья Хлудов, Вести- Владимир