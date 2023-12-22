Смотрите в дайджесте:– В Меленковском районе обнаружили свежие следы волка– По новой дороге к новогодним гуляньям– Бывшего губернатора области Светлану Орлову наградили за заслуги

Смотрите в дайджесте:– В Меленковском районе обнаружили свежие следы волка– По новой дороге к новогодним гуляньям– Бывшего губернатора области Светлану Орлову наградили за заслуги перед Отечеством