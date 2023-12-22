«Энергосбыт Волга» проводит акцию «Новогодний счёт». Ежегодно её участниками становятся тысячи...

«Энергосбыт Волга» проводит акцию «Новогодний счёт».Ежегодно её участниками становятся тысячи клиентов компании. На этот раз гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области приготовил 30 подарков по три тысячи рублей на оплату коммунальных услуг. Принять в ней участие можно до 31 декабря.Новый год - время подарков. Компания «Энергосбыт Волга» благодарит клиентов, которые вовремя оплачивают счета за электроэнергию и услуги ЖКХ, и в канун праздников проводит акцию «Новогодний счёт». У её участников есть шанс получить ценный подарок.- У нас проводится также акция "Новогодний счет. И подарок 3 тысячи рублей вы получите на ваш лицевой счет.Николай Ивков - клиент компании "Энергосбыт Волга":- Для меня платежи составляют порядка полутора-двух тысяч за электроэнергию в месяц , за дом в деревне. Поэтому такой подарок в 3 тысячи рублей - для меня достаточно интересное предложение. Поэтому я хочу принять участие в этом вашем розыгрыше.30 призов на сумму три тысячи рублей каждый. Условия участия простые: нужно до 31 декабря оплатить счёт за ноябрь, погасить задолженность за электроэнергию, если она имеется, а также внести рекомендованный платёж за декабрь 2023 года. И вот, вы уже в рядах возможных счастливчиков.Дарья Ермолина - руководитель группы корпоративных коммуникаций компании "Энергосбыт Волга":- Итоги акции мы подведем в январе 2024 года.С помощью генератора случайных чисел. Каждый победитель свой денежный приз на лицевой счет, сможет его использовать для оплаты коммунальных услуг.Подробнее с условиями акции «Новогодний счёт» можно ознакомиться на сайте - www.esbvolga.ru. Мария Рябова. Алексей Ковалев. Вести - Владимир.