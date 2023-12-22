Очередная группа из 15 владимирских добровольцев, заключивших контракт с Минобороны РФ, отбыла для прохождения воинской службы.

Очередная группа из 15 владимирских добровольцев, заключивших контракт с Минобороны РФ, отбыла для прохождения воинской службы. Об этом 21 декабря рассказала администрации региональной столицы.Решение встать на защиту Родины приняли жители разных районов области. Для храбрых мужчин по традиции организовали торжественные проводы. В Доме культуры молодёжи Владимира собрались родственники и друзья военнослужащих, представители органов власти, военкомата, общественных организаций.Так, бойцов напутствовал ветеран локальных конфликтов, кавалер ордена Красной Звезды, подполковник Юрий Громов. Офицер отметил, что скоро и сам собирается присоединиться к добровольцам.