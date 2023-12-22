Фонд Защитники Отечества во Владимирской области помогает восстановиться после тяжелого ранения...

Фонд "Защитники Отечества" во Владимирской области помогает восстановиться после тяжелого ранения ветерану СВО.Ветеран боевых действий - Артур Тринька прибыл из зоны специальной военной операции. Он обратился в фонд "Защитники Отечества" для проведения операции по замене глазного протеза. Фонд продолжает адресное сопровождение ветерана и его семьи. Слово Полине Лаптевой.- Вы сильный, вот, попробуйте. Как раз, вот ваша рука, А этой получается? Нет? Вот вам надо взять ее и поработать.30-летний Артур Тринька восстанавливается после тяжелого ранения. Новую страницу жизни уроженец Донецка открывает во Владимире. Выпускник Академии МВД, на фронт Артур отправился добровольцем, ещё в 2015-ом. Потом еще 5 лет службы по контракту. За плечами - боевой опыт. После начала специальной военной операции вновь встал на защиту Отечества. Командовал стрелковым батальоном. Семья к тому времени была эвакуирована во Владимир.(Артур Тринька, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции)- Начали отражать атаку. недалеко о меня мина упала. Сначала на адреналине я боли не почувствовал. Продолжил выполнять боевую задачу, но впоследствии - потерял сознание.10 дней комы. Пришел в себя в отделении московского госпиталя имени Бурденко. В результате осколочного ранения был полностью поврежден глаз, диагностирована внутримозговая гематома, парализована левая сторона тела. В госпитале Артуру установили временный глазной протез.Артур Тринька, ветеран боевых действий, участник СВО:- Реабилитацию проходил в больнице, мною врачи занимались, прошел много процедур восстановительных, занимался лечебной физкультурой. Здесь я обратился в фонд "Защитники Отечества" по замене глазного протеза. Фонд помог мне.В региональном отделении Фонда "Защитники Отечества" Артуру помогли с организацией операции этой осенью. Ее успешно провели в областной клинической больнице.- Вас и вашу семью, дочку Полину - с Наступающим новым годом. Здоровья вам, восстановления сил, обязательно мы вместе с вами найдем работу.Фонд активно помогает бойцам в реабилитации, оказывает психологическую и юридическую помощь. За каждым закреплен персональный координатор.Светлана Никитина, руководитель регионального филиала фонда "Защитники Отечества":- Есть положительный опыт у филиала, когда мы направляем ветеранов специальной военной операции со сложными травмами в федеральные клиники. Программа восстановления позволяет бойцам достичь не только медицинской, но и социальной адаптации, которая позволяет полноценно жить и работать после лечения.- Я делал простые упражнения, с резинками, с отягощениями небольшими. Со временем они для меня слабые стали.Теперь гири весом в 16 и 24 килограмма Артур поднимает легко. А на этой силовой мультистанции укрепляет мышцы. Регулярные тренировки- 2-3 раза в неделю.Артур Тринька, ветеран боевых действий, участник СВО:- Я сейчас более-менее восстановился, но есть еще над чем работать, конечно.Восстановить внутренние силы помогают вера в себя и, конечно, поддержка семьи.Артур Тринька, ветеран боевых действий, участник СВО:- Вся жизнь служба в погонах была. Не загадываю особо. Может на что-то новое придется выучиться, новую профессию освоить. Надо где- то осваиваться. Дочку надо в садик водить, в школу потом устраивать. С женой определились. что будем здесь жить.Вместе с женой Юлией и дочкой Полиной Артур уже побывал в нескольких городах области. Город Владимир- с его особым духом- успели полюбить. Артур говорит: здесь спокойно. Главное для него - быть опорой для своих близких.Полина Лаптева, Александр Голубев, Вести Владимир.