Греческий фотограф привез во Владимир Наш Афон Выставку под таким названием представил во...

Греческий фотограф привез во Владимир "Наш Афон"Выставку под таким названием представил во Владимире греческий фотохудожник Костас Асимис. Она открылась в областном центре ИЗО. Слово- Вере Куликовой.В объективе Костаса Асимиса- обители, пещерные храмы, старые кельи, моменты богослужений, повседневной монашеской жизни. И везде- необычный ракурс. Более 30 лет для мастера святая гора Афон-главная тема. Фотохудожник по крупицам собирает артефакты Афона, историю Русского Свято-Пантелеймонова монастыря. Костас Асимис- этнический грек. Родился в СССР, в Ташкенте. Позже уехал в Грецию. А на Афон попал случайно, в 1984-ом.Костас Асимис, фотохудожник, представитель русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне:- Когда я увидел эту красоту. Я в то время некрещенный никто. К первому к которому я попал был наш свято русский монастырь, а потом мы с отцом Аврамием, был такой, приходим к одному в келью, это был святой старец Паисий Святогорец.После благословения художнику показали старую фотолабораторию. Первую на Афоне. В Свято-Пантелеймоновом монастыре она появилась в 70-ых годах 19 столетия.Костас Асимис, фотохудожник, представитель русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне:Скорей всего я из-за этого и остался , когда увидел эти амбротипы 1850 года я начал их собирать. В то время еще в 90-ых годах , я был знаком с патриархом Алексием. Ну я ему сказал, что вот так и так. Меня где-то гоняют, где-то разрешают. Он говорит: Сохрани это!В 1968 -ом пожар практически уничтожил монастырский архив. То, что осталось, спас Костас. Построил новую лабораторию, создал условия для хранения и реставрации снимков. На них- русские монахи Афона. Их быт без прикрас. В архиве Асимиса- 5 тысяч старинных даггеротипов.Благословил выставку митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. На Афоне он бывал дважды. По словам митрополита, нести всенощную, которая идет 17 часов- духовный труд.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Для нас Афон пример молитвы, исихазма и мы знаем, что русские монахи у древоделов появились в обители у древоделов в 1016 году и в 2016 -ом праздновали 1000-летие русского присутствия на Афоне и ездил сам Президент туда.Это кадр есть на выставке. Его автор- Костас Асимис. В восстановлении росписей Свято-Пантелеймонова монастыря участвовали владимирские реставраторы. Кстати, попасть на Святую гору могут только мужчины. Женщин на полуостров не допускают. Фотовыставка "Наш Афон"- уникальная возможность увидеть это святое место. Во Владимир выставку привёз Артем Старостин- руководитель регионального исполкома Народного фронта. По его словам, восхождение на Святую гору- а это 2023 метра, оставило незабываемые впечатления. Выставка- подарок владимирцам.Артём Старостин, руководитель исполкома Народного фронта во Владимирской областиКогда ты один и видишь иконы, надписи людей, историю и все это подталкивает на размышления на новый взгляд на мир и той тропой шли, где может тысячи ,может миллионы паломников много тысяч лет поднимаются на самом деле этого дорого стоит.Увидеть "Наш Афон" можно до 4 февраля. Вход свободный.Вера Куликова, Алексей Ковалёв. Вести-Владимир.