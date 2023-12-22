Какие основные задачи стоят перед Министерством здравоохранения Владимирской области на ближайшие...

Какие основные задачи стоят перед Министерством здравоохранения Владимирской области на ближайшие годы?Основные задачи Министерства здравоохранения Владимирской области на ближайшие годы - укрепление здоровья граждан всех возрастов и увеличение продолжительности жизни. Об этом сегодня заявил заместитель Губернатора Константин Баранов.Подводя итоги работы за 2023 год, он отметил: реализация национальных проектов в сфере здравоохранения в области идет опережающими темпами. Продолжаются масштабная модернизация первичного звена и реформа скорой медицинской помощи. По словам Константина Баранова, главная цель- создать необходимые условия для подготовки и работы медицинских кадров.Ответил заместитель губернатора и на вопрос ГТРК "Владимир" о зарплате водителей станции скорой медицинской помощи в Гусь-Хрустальном. Репортаж, посвященной этой теме, региональные "Вести" снимали в декабре. О проблемах медучреждения работники скорой рассказали и во время "Прямой линии" с губернатором Александром Авдеевым.Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области:- Как нам сделать идеально, когда будет новая подстанция, объединить может быть скорую помощь областную с медициной катастроф и санавиацией, но это пока проект. На самом деле, когда поднимается зарплата бригаде с фельдшерами и врачам, то надо и водителей тоже не забывать, у них специфика и тут мы будем работать.