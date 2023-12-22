Торжественное открытие новогоднего сезона в Суздале состоится уже в это воскресенье, 24 декабря. Сохраняйте программу праздника, чтобы точно не пропустить самые главные события. Открытие

Торжественное открытие новогоднего сезона в Суздале состоится уже в это воскресенье, 24 декабря. Сохраняйте программу праздника, чтобы точно не пропустить самые главные события. Открытие торжественной церемонии состоится в 14:00 у главной сцены на Торговой площади. Программу проведет ведущий Вячеслав Макаров, он известен, как участник команды КВН “Камызяки”, а также ведущий музыкальных шоу на ТВ “Маска”