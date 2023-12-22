Готовить под «Иронию судьбы» или вообще не готовить? На какую сумму рассчитывать? В этот раз вместе с ТЦ «Черемушки» и «Spar» собираем два разных праздничных стола – из готовых блюд и из тех,

Готовить под «Иронию судьбы» или вообще не готовить? На какую сумму рассчитывать? В этот раз вместе с ТЦ «Черемушки» и «Spar» собираем два разных праздничных стола – из готовых блюд и из тех, что еще только предстоит нарезать, сварить или запечь. Как с задачей справились ведущие, сколько денег в этом году нужно потратить на новогодний