На какие цели направлен бюджет Владимирской области в 2024 году? 27 миллиардов на образование и 18...

На какие цели направлен бюджет Владимирской области в 2024 году?27 миллиардов на образование и 18 миллиардов на здравоохранение - на последнем в этом году заседании Заксобрания парламентарии утвердили бюджет на следующий год. Каким он будет ? расскажет Полина Лаптева.Плановый бюджет на три года утверждён. Губернатор Александр Авдеев подчёркивает: полгода над важнейшим документом работали вместе с законодателями. В центре всех финансовых решений - человек.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- У нас бюджет социально ориентированный. Две трети расходов направляются на соц. сферу. По прежнему будем строить, ремонтировать объекты культура спорт. Только в 2024 году десятки объектов строим и сдаем в эксплуатацию.Казна пополнится за счёт федеральной поддержки- более чем на 8 с половиной миллиардов рублей. Объем расходов на 24-ий- почти 105 миллиардов. Доходная часть - около 97. Приток средств ожидается за счет приватизации.Вячеслав Кузин, первый заместитель губернатора Владимирской области, Министр финансов Владимирской области:- Самые большие удельные расходы областного бюджета - это расходы на муниципальные образования. Параметры бюджета мы не нарушаем, ни по дефициту, ни по внутреннему долгу.Большая часть трат - на социалку. Свыше 27 миллиардов - в сферу образования - строительство и капремонт школ. На здравоохранение - 18 миллиардов рублей. Увеличится финансирование льготной ипотеки для учителей и врачей.Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Владимирской области- Теперь по миллиону рублей будет им компенсировано при взятии ипотеки. Это привлечет кадры в нашу область.100 миллионов рублей пойдут на приобретение жилья для сирот. Студентам СУЗов поднимут стипендию. Утверждены и меры поддержки сельских старост. Им компенсируют расходы за подписку на местные издания. А в 24-ом объявят лучшего по итогам конкурса "Важные дела Владимирской деревни".Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Они стараются еще больше участвовать в жизни населенных пунктов. Это способствует притоку новых кадров.Александр Захаров, заместитель председателя комитета ЗС по местному самоуправлению:- Средства пойдут на личные нужды, либо староста может потратить на благоустройство своего населенного пункта. И второе направление - где денежные средства будут выделяться муниципальным образованиям.Также депутаты утвердили кандидатуру заместителя губернатора - Эдуарда Селезнева. Он курирует министерство региональной безопасности и инспекцию государственного административного - технического надзора.- Готов служить региону в команде нашего губернатора.Полина Лаптева, Андрей Синягин, "Вести - Владимир".