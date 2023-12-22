На территории спорткомплекса создана безбарьерная среда для маломобильных граждан.

На территории спорткомплекса создана безбарьерная среда для маломобильных граждан.Современные физкультурно-оздоровительные комплексы стали неотъемлемой частью столичной спортивной сферы, активным развитием которой занимаются власти города. ФОКи с бассейнами, тренажерными залами и зонами для групповых тонировок повышают доступность спорта для москвичей.К слову, с 2011 года число жителей столицы, интересующихся спортом возросла более чем в два раза. За это время в городе было построено свыше 180 спортивных объектов. Совсем скоро откроется еще один.Так, на востоке Москвы сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с тремя бассейнами. Восьмиэтажное здание общей площадью более 12 тысяч квадратных метров расположено в районе Перовопо адресу: улица Новотетерки, дом №8.Об этом рассказал руководитель столичного комитет государственного строительного надзора Антон Слободчиков. По его словам, ежедневно посещать занятия в новом спортивном комплексе смогут около 280 человек."В восьмиэтажном здании разместились три бассейна: 25-метровый взрослый, восьмиметровый ‒ детский и гидромассажный, тренажерный зал и несколько зон для групповых программ, административные, технические и вспомогательные помещения, а также буфет", – отметил председатель Мосгосстройнадзора.Чиновник добавил, что на территории спорткомплекса создана безбарьерная среда для маломобильных граждан. В частности, входы расположены на уровне земли, а в самом здании установлены три лифта.Для внешней отделки специалисты использовали система навесных вентилируемых фасадов из клинкерной плитки под кирпич природных оттенков, а также витражное остекление. Кроме того, они провели благоустройство на прилегающей территории и выполнили комплексное озеленение.Глава надзорного ведомства подчеркнул, что по поручению мэра Москвы комитет уделяет особое внимание спортивным объектам на территории столицы. По его словам, строительные работы на всех этапах находились под контролем инспекторовМосгосстройнадзор.За период возведения объекта было проведено семь выездных проверок. Специалисты выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества стройматериалов и конструкций.