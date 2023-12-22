Закончить организационные работы планируется в первом квартале 2024 года.

Закончить организационные работы планируется в первом квартале 2024 года.Столичные библиотеки сегодня мало похожи на читальные залы прошлых лет. Власти города взяли курс на переформатирование данных учреждений во многопрофильныекультурные центры с расширенным функционалом. В Москве все чаще открываются объекты нового формата, а старые здания отправляются на капитальный ремонт и модернизацию.Аналогичная участь постигла и библиотеку №90 имени Неверова, расположенную на востоке столицы. Ремонтные работы уже завершены, однако специалистам должны еще установить мебель и оборудование, а также расставить книжные фонды.Начальник государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров отметил, что фасад здания перед началом работ находился в неудовлетворительном состоянии.Вопрос о ремонте учреждения, по словам чиновника, прорабатывался его ведомством совместно со столичным департаментом культуры. В итоге специалистам удалось привести в порядок библиотеку, расположенную по адресу: улица Молдагуловой, дом №3б."Работы проводились под контролем инспекторов Госинспекции по недвижимости. В результате отремонтировали фасад и заменили окна, привели в надлежащее состояние кровлю и помещения здания", – уточнил Иван Бобров.После ремонта учреждение сохранило свое функциональное назначение. Библиотека начнет принимать посетителей после проведения внутренних организационных работ. Закончить их планируется в первом квартале 2024 года.Важно отметить, что сотрудники столичной Госинспекции по недвижимости занимаются выявлением ветхих зданий для дальнейшего восстановления или сноса во всех округах Москвы. В результате работы специалистов неприглядные или аварийные постройки демонтируются, а подлежащие восстановлению отправляются на ремонт.Ранее "" сообщали и завершении реставрация главного входа Российской государственной библиотеки, над воссозданием исторического облика которого трудились более сотни специалистов. Также они восстановили историческую планировку помещений, максимально приблизив ее к первоначальному виду.