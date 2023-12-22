Видеосервис Wink.ru сообщает о старте съемок восьмисерийного проекта о популярной женской группе «Комбинация» (18+). Главные роли в проекте, основанном на реальных событиях, исполнят Никита

Видеосервис Wink.ru сообщает о старте съемок восьмисерийного проекта о популярной женской группе «Комбинация» (18+). Главные роли в проекте, основанном на реальных событиях, исполнят Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Елизавета Базыкина («Надвое»), Павел Прилучный («Мажор»), Анастасия Уколова («Громкая связь»), Даниил Воробьев (Happy End) и другие. Режиссером «Комбинации» стал Никита Власов («Лада Голд», «Мажор в