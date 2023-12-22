Открытие движения по трассе М-12 до Казани пойдет на благо Владимирской области. Новая трасса М-12...

Открытие движения по трассе М-12 до Казани пойдет на благо Владимирской области.Новая трасса М-12 "Восток"- до Казани открыта. Старт движению дал Президент Владимир Путин. Важнейшая транспортная артерия проходит и через Владимирскую область. Участие в церемонии открытия принял губернатор Александр Авдеев. Об эффекте М-12- Мария Платанюк.Историческое событие для российских автомобильных дорог. Теперь передвижение по стране водители измеряют не километрами. Часами. От Москвы до Казани, к примеру, отныне можно доехать за 6 с половиной. Движение по отрезку федеральной автомагистрали открыл Президент Владимир Путин. Глава государства благодарит всех, кто прокладывал путь - от строителей до глав регионов:- Мы хорошо знаем, что такое проложить трассу. Не только построить. Изначально- выделение земель, согласование различных технических условий, связанных с огромным количеством социальных и технических сложностей, которые возникают в ходе такой масштабной работы. Конечно, без эффективного подключения, эффективной работы региональных властей сложно решить такую задачу в такие сроки.Новая федеральная автомагистраль соединила пять крупных центров. Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашию и Татарстан. Глава 33-его региона Александр Авдеев в рамках телемоста с Президентом подчёркивает: Владимирская область первой ощутила "эффект М-12". Пошли в рост- экономическая активность, бизнес, жилищное строительство, туризм.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Еще раз благодарю всех строителей, Марата Шакирзяновича и Вас, конечно. Такой масштабный проект действительно старт даёт новому качеству жизни. Еще раз спасибо! М-12 Восток- стратегический проект государственной компании "Автодор". Скорость, комфорт и вместе с тем- безопасность- результат применения самых современных материалов и методов строительства.М12- принципиально новый уровень дорожного сервиса. Путь на Восток создавали вместе с многофункциональными зонами.Вячеслав Петушенко, председатель правления государственной компании "Автодор":Мы построили не только дорогу, мы построили инфраструктурную услугу. Сегодня уже работает 18 многофункциональных зон. Просто в великолепном состоянии. Через каждые 93 километра можно заехать заправиться, можно перекусить.Через Владимирскую область проходят 218 километров новой федеральной трассы. В сентябре этого года первые машины поехали от Москвы до Арзамаса. Часть этого этапа и гордость строителей- муромский мост через Оку. Первая переправа с вантовой системой - ОТ и ДО разработка отечественных специалистов.По словам губернатора Александра Авдеева, трасса "Восток" позволила "вздохнуть" и М-7. Трафик перераспределился.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Пробок стало меньше. Грузы стали довозиться быстрее, а возможность для автотуристов- гостей области и тех, кто едет транзитом- кратно возросли. * Вдоль трассы уже развиваются логистические комплексы, уже развиваются предприятия. И каждый регион ощутит этот эффект.Разрешенная скорость- до 110 километров в час. На М12 действует "Свободный поток"- безбарьерная система взимания платы.Игорь Колмагоров, начальник Управления развития проектов операторской деятельности государственной компании "Автодор":- Оплатить проезд можно следующими способами. Это наличие транспондера. И это самый удобный способ, который позволяет полностью, безостановочно проезжать под рамкой контроля, и списание денежных средств происходит в автоматическом режиме. Вторым способом является постоплата. В течение 5 дней после проезда можно оплатить его стоимость.Уже в 24-ом М-12 должна"придти" в Екатеринбург. В 2025-ом её планируют достроить до Тюмени. Уверенно идём на Восток!Мария Платанюк "Вести-Владимир".