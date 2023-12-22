Пенсионерка-грабительница банка останется во владимирском СИЗО. В областном суде сегодня...

Пенсионерка-грабительница банка останется во владимирском СИЗО.В областном суде сегодня рассматривали ее апелляцию.Шестидесятишестилетняя Надежда Николаева, в зале суда её представлял адвокат, упирая на состояние своего здоровья, просила изменить ей меру пресечения- на домашний арест. Но суд просьбе не внял.Напомним, в конце ноября пожилая женщина и ее сорокадевятилетний напарник с пневматическим пистолетом и страйкбольной гранатой вошли в отделение ВТБ на проспекте Ленина и потребовали отдать кассу. Но прибывшие по сигналу тревоги росгвардейцы скрутили преступный дуэт.Теперь Бонни и Клайду (жителям Подмосковья) грозит до 15 лет лишения свободы.