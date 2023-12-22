Подарок к 1000-летию Суздаля подготовил владимирский фотограф Борис Пучков. Он выпустил настенный...

Подарок к 1000-летию Суздаля подготовил владимирский фотограф Борис Пучков.Он выпустил настенный календарь, посвященный жемчужине "Золотого кольца". Пока всего несколько экземпляров. Однако в дальнейшем тираж планируют увеличить до тысячи.На страницах календаря - самые живописные пейзажи "города-музея". Их Борис собирал в течение нескольких лет. Торговая площадь, Ильинский луг, музей деревянного зодчества - самые узнаваемые достопримечательности Суздаля здесь заиграли новыми красками.Особого внимания заслуживают зимние сюжеты, подчёркивает мастер кадра Борис Пучков. В них - особая атмосфера праздника, которую уже в эти выходные смогут оценить все желающие.Официальные торжества в новогодней столице России стартуют 24 декабря.Борис Пучков, фотограф:- Это "сигнальный" экземпляр. Мы еще придумали, как его улучшить. Он еще будет немножечко доработан. Это произойдет в ближайшие дни... Добавятся еще фотографии, возможно он станет чуть-чуть толще.