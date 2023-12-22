В ведомстве отметили, что ФАС продолжает вести мониторинг минимальной стоимости авиабилетов на постоянной основе.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала авиакомпаниям пересмотреть ценообразование в период новогодних праздников, в результате чего цены на авиабилеты в праздничные дни были снижены на 7-39%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."В результате проведенной службой работы в продаже появились билеты по сниженным от 7% до 39% ценам, - говорится в сообщении ФАС. - Проведя анализ данных, ведомство рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть политику формирования цен на авиабилеты в период высокого спроса. В результате этой работы цены на авиаперелеты в праздничные дни были скорректированы".В службе добавили, что ФАС осуществляет мониторинг минимальной стоимости авиабилетов эконом-класса, в том числе в новогодние праздничные дни. Мониторинг ведется по более чем 330 наиболее востребованным маршрутам."На сегодняшний день в продаже появились билеты эконом-класса со сниженной ценой в направлении юга России, регионов Северного Кавказа, а также в крупнейшие города страны и обратно в период новогодних праздников", - сообщили в антимонопольном ведомстве, добавив, что ФАС России продолжает вести мониторинг минимальной стоимости авиабилетов на постоянной основе.