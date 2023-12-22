Домашнее насилие, увы, далеко не всегда заканчивается обращением в полицию. В данном случае женщину спасли неравнодушные соседи. Как сообщили в Следкоме, 54-летний пьяный муж находился в

Домашнее насилие, увы, далеко не всегда заканчивается обращением в полицию. В данном случае женщину спасли неравнодушные соседи. Как сообщили в Следкоме, 54-летний пьяный муж находился в своей квартире, между супругами возник конфликт. Тогда обвиняемый стал избивать 47-летнюю жену. Он наносил ей удары не только кулаками, но и вещами, которые попались под руку. В какой-то момент