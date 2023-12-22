В Большом зале прощания похоронного дома Троекурово состоялась гражданская панихида по Дмитрию Красилову. Правда, она отличалась от стандартных здесь траурных церемоний.

В Большом зале прощания похоронного дома "Троекурово" состоялась гражданская панихида по Дмитрию Красилову. Правда, она отличалась от стандартных здесь траурных церемоний.Дмитрий Красилов умер 18 декабря 2023 года в своей квартире на улице Академика Янгеля в столичном районе Чертаново Южное. Причиной его смерти явилась эндокринопатия (нарушение деятельности эндокринных желез).Деньги для похорон собирали всем миром. Было понятно, что работающие на заводе в маленьком провинциальном городе мать и сестра покойного не смогут справиться сами, ведь предстояло не только арендовать траурный зал, но оплатить транспортировку гроба на малую родину Пухляша – в Заринск Алтайского края.Проститься с артистом пришли сотрудники МУЗ-ТВ, участники КВН, где он выступал, певцы Нилетто и Стас Костюшкин, актриса Елена Борщева. Они все говорили слова поддержки семье – черные от горя сестра и мама Пухляша были у гроба.Но регламент прощания был изменен. Обычно речи и церковное отпевание длятся минут 45. Теперь же хотя и не было заупокойной литургии, церемония растянулась почти на полтора часа. "Ждем делегацию Первого канала", – пояснил "Дни.ру" распорядитель. Дмитрий, напомним, участвовала там в этом сезоне в шоу "Фантастика". Мол, с первой кнопки позвонили и просили потянуть время, потому что они едут.Но уже были сказаны все речи, прошла минута молчания, а Первый канал все не проявлял себя. Когда ждать дольше было невозможно, распорядитель дал возможность всем желающим подойти к гробу. После чего Пухляш отправился в свое последнее путешествие...