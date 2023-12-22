Руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов: «Мы должны продолжать доводить до...
Руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов: «Мы должны продолжать доводить до людей правду...»
Виртуальная реальность или реальная действительность? Как меняется наша жизнь в эпоху цифровизации…
Сегодня - 22 декабря (на площадке ГТРК «Самара») состоялось выездное заседание комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.
Рифат Сабитов (председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель Генерального директора - руководитель Регионального департамента ВГТРК, член правления Национальной ассоциации телерадиовещателей России, академик Евразийской академии телевидения и радио) открыл дискуссию:
- Все традиционные СМИ уже работают в киберпространстве, и мы сегодня находимся в конвергентной студии, где скорость передачи информации почти равна скорости света...
На заседании обсуждались вопросы, посвящённые значению Интернета и виртуальной реальности в современной жизни. Согласно статистике, россияне в среднем проводят в киберпространстве семь часов в день. С одной стороны, Интернет - это потребление и распространение информации, это коммуникация, а с другой - это один из деструктивных инструментов, активно использующийся нашими противниками в развязанной против нашей страны беспрецедентной информационной войне, отметил Рифат Сабитов.
«Надо приучать пользователей отличать правду от лжи, зёрна от плевел. И сегодня это получается. Вы заметили, что очень много отдельных соцсетей потеряли доверие и аудиторию. Потому что люди один раз столкнулись с ложью, другой, третий, а потом поняли, что этим источникам доверять нельзя. Мы, как представители СМИ, должны продолжать доводить до людей правду всеми доступными нам средствами, способами и инструментами, Интернетом, в том числе», - подчеркнул Рифат Сабитов.
Тему информационной войны, развернутой против России, продолжил советский и российский журналист, телеведущий, генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» - Дмитрий Киселёв.
«В данный момент мы выигрываем информационную войну, потому что наше общество находится в балансе. Это, пожалуй, главный продукт СМИ. Спокойствие, доверие, единство общества - важнее этого сейчас нет. Это важно и для наших бойцов, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО. Они должны знать, что у них крепкий информационный тыл», - резюмировал Дмитрий Киселев.
Подводя итоги дискуссии, Рифат Сабитов подчеркнул: все вопросы, которые обсуждались в студии ГТРК «Самара», должны приводить к законодательным инициативам. И этим займется Общественная палата России.
Также председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ призвал всех пользоваться лишь отечественными площадками, среди которых, например, платформа «Смотрим», а также напомнил, что за любую ложную информацию в социальных сетях сегодня предусмотрена ответственность, как административная, так и уголовная.
По материалам ГТРК «Самара»
Фото: tvsamara.ru/Евгения Гаврилкова