Руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов: «Мы должны продолжать доводить до...

Руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов: «Мы должны продолжать доводить до людей правду...»Виртуальная реальность или реальная действительность? Как меняется наша жизнь в эпоху цифровизации…Сегодня - 22 декабря (на площадке ГТРК «Самара») состоялось выездное заседание комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.Рифат Сабитов (председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель Генерального директора - руководитель Регионального департамента ВГТРК, член правления Национальной ассоциации телерадиовещателей России, академик Евразийской академии телевидения и радио) открыл дискуссию:- Все традиционные СМИ уже работают в киберпространстве, и мы сегодня находимся в конвергентной студии, где скорость передачи информации почти равна скорости света...На заседании обсуждались вопросы, посвящённые значению Интернета и виртуальной реальности в современной жизни. Согласно статистике, россияне в среднем проводят в киберпространстве семь часов в день. С одной стороны, Интернет - это потребление и распространение информации, это коммуникация, а с другой - это один из деструктивных инструментов, активно использующийся нашими противниками в развязанной против нашей страны беспрецедентной информационной войне, отметил Рифат Сабитов.«Надо приучать пользователей отличать правду от лжи, зёрна от плевел. И сегодня это получается. Вы заметили, что очень много отдельных соцсетей потеряли доверие и аудиторию. Потому что люди один раз столкнулись с ложью, другой, третий, а потом поняли, что этим источникам доверять нельзя. Мы, как представители СМИ, должны продолжать доводить до людей правду всеми доступными нам средствами, способами и инструментами, Интернетом, в том числе», - подчеркнул Рифат Сабитов.Тему информационной войны, развернутой против России, продолжил советский и российский журналист, телеведущий, генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» - Дмитрий Киселёв.«В данный момент мы выигрываем информационную войну, потому что наше общество находится в балансе. Это, пожалуй, главный продукт СМИ. Спокойствие, доверие, единство общества - важнее этого сейчас нет. Это важно и для наших бойцов, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО. Они должны знать, что у них крепкий информационный тыл», - резюмировал Дмитрий Киселев.Подводя итоги дискуссии, Рифат Сабитов подчеркнул: все вопросы, которые обсуждались в студии ГТРК «Самара», должны приводить к законодательным инициативам. И этим займется Общественная палата России.Также председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ призвал всех пользоваться лишь отечественными площадками, среди которых, например, платформа «Смотрим», а также напомнил, что за любую ложную информацию в социальных сетях сегодня предусмотрена ответственность, как административная, так и уголовная.По материалам ГТРК «Самара»Фото: tvsamara.ru/Евгения Гаврилкова