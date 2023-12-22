Смотрите Вести в 21.05: На что потратят 100 миллиардов бюджета Владимирской области. -...

Смотрите "Вести" в 21.05: На что потратят 100 миллиардов бюджета Владимирской области.- Новогодний рейд.Пиротехника должна быть безопасной. Сотрудники МЧС начали проверять магазины фейерверков.- 102+Расходная часть областного бюджета перевалила за сто миллиардов. Какие направления станут главными в следующем году?- Музыкальная ночь.И бессонная "Ночь в оркестре". Новогодний подарок от губернаторского симфонического.