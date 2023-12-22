Дрон уничтожен силами противовоздушной обороны.

Дрон уничтожен силами противовоздушной обороны.В подмосковном городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего в направлении столицы. Об этом в своем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.На место падения обломков дрона прибыли сотрудники экстренных служб. Они осматривают место происшествия."На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", – подчеркнул Собянин.Во вторник, 19 декабря, силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Одинцовском городском округе. Пострадавших и разрушений нет.Ранее атаки БПЛА в районе Подольска, Наро-Фоминском и Богородском городских округах Московской области.