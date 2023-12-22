Об этом рассказали в пресс-службе МВД России по региону.

Супруги-иностранцы изготавливали под Александровом наркотическую соль. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк.Так, в одном из садовых товариществ района у двоих иностранных граждан из сопредельной страны сотрудники МВД нашли и изъяли 154 килограмма так называемой соли, она же альфа-PVP, и 440 килограммов прекурсоров. Неподалёку в тайнике полицейскими найдено ещё 13 килограмм аналогичного наркотика. Сейчас против обоих возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ.