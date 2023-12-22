Руководителем ОМВД России по Суздальскому району назначили подполковника полиции Максима Чубукова.

Руководителем ОМВД России по Суздальскому району назначили подполковника полиции Максима Чубукова. Об этом рассказала пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Новый начальник познакомился с личным составом в четверг, 21 декабря. Известно, что Максим Чубуков окончил Владимирский юридический институт ФСИН России. Мужчина более 20 лет прослужил в органах внутренних дел. Непосредственно перед назначением занимал должность замначальника ОМВД России по Петушинскому району.Заместитель начальника УМВД России по региону Игорь Хомяков представил руководителя суздальским полицейским и пожелал Максиму Чубукову успехов на новом месте.