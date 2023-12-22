Ученые доказали, что Александровская слобода была кремлем В Александровской слободе прошла...

Ученые доказали, что Александровская слобода была кремлемВ Александровской слободе прошла конференция, приуроченная к юбилею со дня основания города. А случилось это 510 лет назад.На внутримузейном семинаре выступили 12 докладчиков в трех секциях: «История Александровской слободы и Александрова», «Памятники истории и культуры Александровской слободы» и «Историческое наследие и его представление в музейном пространстве». Музейщики с каждым годом вносят все больше ясности в историческое прошлое Александровской слободы. Долгие годы велись споры, является ли музей-заповедник кремлём. И, наконец, с помощью собранных сведений сотрудники пришли к единому мнению.Марина Рыбакова, заместитель директора по науке музея-заповедника "Александровская слобода":- Одним из значимых достижений... были получены неоспоримые доказательства того, что Александровская слобода является кремлём.