В Центре классической музыки во Владимире состоялась предновогодняя Ночь в оркестре Как проект...

В Центре классической музыки во Владимире состоялась предновогодняя "Ночь в оркестре"Как проект изменил жизнь самих солистов и как оценили подарок зрители? расскажет Анастасия Сахарова.С полонеза из оперы Прокофьева "Война и мир" началась предновогодняя "Ночь в оркестре". Торжественно и немного тревожно.- Как нам одолеть большую зиму.Под романс "Молитва" на слова Эльдара Рязанова в исполнении Виолетты Стрельцовой музыканты почтили память тех, кого уже не вернуть.- Спасибо, что живём.Виолетта солирует губернаторскому оркестру седьмую симфоническую "Ночь" подряд. За эти годы в жизни артистки появилась новая "партия".Виолетта Стрельцова, солистка владимирского Губернаторского симфонического оркестра:- Я обрела семью, я стала мамой за это время. И получила большой опыт выступлений, потому что в первых проведениях "Ночи в оркестре" я еще была достаточно юной и только начинала свою карьеру в губернаторском оркестре.Вторая часть концерта - светлая, как голос джазовой певицы Юлианы Рогачёвой и песни ее любимой исполнительницы с детства - Майи Кристалинской.Юлиана Рогачёва, певица:- Зазвучал ее голос за кадром.. И я была поражена, не знала, кто это. Спросила у мамы, мама говорит: это Майя Кристалинская. И с того момента я начала собирать диски, читать о ней информацию, приобрела книгу с ее биографией.Для самого директора центра классической музыки Артема Маркина эта "Ночь в оркестре" особенная. Ей маэстро завершает юбилейный год, Губернаторскому симфоническому оркестру в этом году - четверть века.Артём Маркин, главный дирижёр владимирского Губернаторского симфонического оркестра, директор Центра классической музыки, заслуженный артист России:- Под знаком этой даты прошли и 4 фестиваля и наш конкурс. И разнообразный гастрольный тур губернаторского оркестра.Каждая знакомая для зрителей композиция - путешествие. Оперная, балетная классика и песни из кинофильмов переносят в разные эпохи и настроения.Ольга Михайлова, зритель:- Как только у меня эта афиша появилась, так появилось новогоднее настроение. Так что я совершенно счастлива.Алексей Алтонен, зритель:- Я тут как раз обсуждал со студентами юбилей перемирия рождественского, который возник на фронтах первой мировой войны между французами и немцами благодаря Silent night. Когда зазвучала музыка, они выпали или впали в музыку и пошли брататься. Так что музыка - великая штука.Репертуар "Ночи в оркестре" как жизнь. За каждой беспокойной нотой прозвучит та, что подарит надежду и мир.Анастасия Сахарова. Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".