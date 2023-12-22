В Центре классической музыки во Владимире состоялась предновогодняя Ночь в оркестре
Как проект...
В Центре классической музыки во Владимире состоялась предновогодняя "Ночь в оркестре"
Как проект изменил жизнь самих солистов и как оценили подарок зрители? расскажет Анастасия Сахарова.
С полонеза из оперы Прокофьева "Война и мир" началась предновогодняя "Ночь в оркестре". Торжественно и немного тревожно.
- Как нам одолеть большую зиму.
Под романс "Молитва" на слова Эльдара Рязанова в исполнении Виолетты Стрельцовой музыканты почтили память тех, кого уже не вернуть.
- Спасибо, что живём.
Виолетта солирует губернаторскому оркестру седьмую симфоническую "Ночь" подряд. За эти годы в жизни артистки появилась новая "партия".
Виолетта Стрельцова, солистка владимирского Губернаторского симфонического оркестра:
- Я обрела семью, я стала мамой за это время. И получила большой опыт выступлений, потому что в первых проведениях "Ночи в оркестре" я еще была достаточно юной и только начинала свою карьеру в губернаторском оркестре.
Вторая часть концерта - светлая, как голос джазовой певицы Юлианы Рогачёвой и песни ее любимой исполнительницы с детства - Майи Кристалинской.
Юлиана Рогачёва, певица:
- Зазвучал ее голос за кадром.. И я была поражена, не знала, кто это. Спросила у мамы, мама говорит: это Майя Кристалинская. И с того момента я начала собирать диски, читать о ней информацию, приобрела книгу с ее биографией.
Для самого директора центра классической музыки Артема Маркина эта "Ночь в оркестре" особенная. Ей маэстро завершает юбилейный год, Губернаторскому симфоническому оркестру в этом году - четверть века.
Артём Маркин, главный дирижёр владимирского Губернаторского симфонического оркестра, директор Центра классической музыки, заслуженный артист России:
- Под знаком этой даты прошли и 4 фестиваля и наш конкурс. И разнообразный гастрольный тур губернаторского оркестра.
Каждая знакомая для зрителей композиция - путешествие. Оперная, балетная классика и песни из кинофильмов переносят в разные эпохи и настроения.
Ольга Михайлова, зритель:
- Как только у меня эта афиша появилась, так появилось новогоднее настроение. Так что я совершенно счастлива.
Алексей Алтонен, зритель:
- Я тут как раз обсуждал со студентами юбилей перемирия рождественского, который возник на фронтах первой мировой войны между французами и немцами благодаря Silent night. Когда зазвучала музыка, они выпали или впали в музыку и пошли брататься. Так что музыка - великая штука.
Репертуар "Ночи в оркестре" как жизнь. За каждой беспокойной нотой прозвучит та, что подарит надежду и мир.
Анастасия Сахарова. Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".