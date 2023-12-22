В Гороховце прокурор добился сноса очередного аварийного здания.
«Вместе с тем, бездействие органа...
В Гороховце прокурор добился сноса очередного аварийного здания.
«Вместе с тем, бездействие органа местного самоуправления по сносу аварийной постройки является предпосылкой для проникновения внутрь неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, что может привести к причинению вреда их жизни и здоровью и иным негативным последствиям...» - поясняют в региональной прокуратуре.
Как оказалось, многоквартирный жилой дом № 16 по улице Мира в городе Гороховце заключением межведомственной комиссии признан аварийным и подлежащим сносу.
К аналогичному выводу пришел специалист – эксперт, привлеченный к проверке прокуратурой района.
Но несмотря на фактическое расселение дома, меры, направленные на снос ветхого строения, не принимались с 2020 года.
Указанные факты стали основанием для направления прокурором района соответствующего административного искового заявления в суд.
Как итог: на администрацию района возложена обязанность снести аварийный дом.
Решение суда в законную силу не вступило.
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области