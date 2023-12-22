В Гусь-Хрустальном открылся Центр общения старшего поколения. Школа активного долголетия,...

В Гусь-Хрустальном открылся "Центр общения старшего поколения".Школа активного долголетия, компьютерный класс и кинозал. Причем, местные пенсионеры смогут сами составлять расписание встреч, выбирать интересных лекторов, проводить мастер-классы. Подробнее- Кристина Иванова.- Может представить очень интересный мастер-класс...Как провести следующий четверг - в расписании день для творчества - они выбирают сами. И это одна из особенностей нового Центра. Его посетители предлагают - Социальный фонд организовывает.Ольга Ляхова, ветеран труда, жительница г.Гусь-Хрустальный:- Будет встреча с нашим хоровым коллективом "Вдохновение". Он пользуется у нас большим интересом в городе, мы обязательно придем. Хотелось бы, чтоб побольше было встреч с интересными людьми. А их у нас достаточно, как в районе, так и в городе.Центр "Старшее поколение" в Гусь-Хрустальном - второй в области. Первый , в рамках пилотного проекта, в прошлом году начал работу в Суздале. И местные пенсионеры быстро оценили новый формат. Там большим спросом пользуются консультации "по запросу".- Нотариальная палата пошла нам навстречу и они тоже обучающий курс провели и сразу ответили на все вопросы...Спрос продиктовал и появление в гусевском социальном Центре этого компьютерного класса.Елена Бекасова, зам.управляющего отделением Социального Фонда России по Владимирской области:- Будем обучать азам компьютерной грамотности, будем обучать, как работать, например, на смартфоне, чтобы оплатить те же самые коммунальные услуги.В районе есть кружки и сообщества для пожилых людей. Но они тематические. Новое место объединить все. Те, кто умеет вязать, научит этому остальных. Художники принесут кисти. Огородники поделятся секретами культивирования самых больших кабачков. И эта комната станет не просто творческой мастерской- особой зоной отдыха и общения. В углу библиотека - она будет расти. Рядом шахматы, домино и лото - любимые "настолки" тех, кому за 60. И записываться сюда не нужно. В Соцфонде говорят: не проходите мимо. Заглядывайте на чай. В следующем году такие уютные Центры на базе местных отделений фонда появятся еще в восьми районах региона.Антон Курбаков, управляющий отделением Социального фонда России по Владимирской области:- Самое главное, чтобы люди почувствовали заботу, опеку о них. И также почувствовали внимание со стороны Социального Фонда.Актовый зал - тоже часть Центра - станет еще и кинотеатром. Пенсионеры Гусь-Хрустального уже работают над афишей. И радуются, что Центр успели открыть до Нового года - отметят зимние праздники в новых стенах. Осталось решить вопрос с транспортом - для жителей сел и деревень Гусь-Хрустального района. В администрации обещали помочь.Кристина Иванова, Андрей Беляков, Вести "Владимир".