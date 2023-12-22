В Коврове из жизни ушел заслуженный тренер России по боксу Николай Амельченков. 20 декабря в...

В Коврове из жизни ушел заслуженный тренер России по боксу Николай Амельченков.20 декабря в Коврове умер заслуженный тренер России по боксу - Николай Амельченков.Николай Амельченков родился в 1955 году в Калужской области. Он – мастер спорта СССР и трёхкратный победитель первенства Всесоюзного студенческого спортивного общества «Буревестник». Под его началом работала ковровская школа бокса.Николая Амельченкова считают сильнейшим тренером и учителем нескольких поколений спортсменов.Отпевание пройдет сегодня - 22 декабря в 13:00 в церкви Святой праведной Анны на улице Олега Кошевого.Фото: https://vk.com/bokskovrov