Опасный хищник завелся на территории Первомайского охотучастка. Несмотря на глубокий рыхлый снег местные охотники сразу организовали в лесу оклад – организованный загон животного.

Опасный хищник завелся на территории Первомайского охотучастка. Несмотря на глубокий рыхлый снег местные охотники сразу организовали в лесу оклад – организованный загон животного. Первоначально сделали обход, вычислили, где находится зверь, а затем рассчитали длину и размер красных флажков, от которых исходит запах человека. Волк, будучи осторожным зверем, не должен пройти через ограждение. Он пойдет вдоль