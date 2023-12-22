В Муроме курьер телефонных мошенников приговорен к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает...

В Муроме курьер телефонных мошенников приговорен к 10 годам лишения свободы.Об этом сообщает Муромский городской суд. В августе 2022 года подсудимый (житель Шатуры) через «Телеграмм» договорился с неустановленными лицами о краже денег у пожилых жителей Мурома.Следуя плану, неизвестные позвонили потерпевшей (1949 года рождения) и сообщили, что её дочь стала виновником ДТП.От лица сотрудников правоохранительных органов, под предлогом избежания уголовной ответственности, мошенники потребовали передачи денег.Растерявшись, пожилая женщина согласилась и назвала свой домашний адрес.Далее "курьер" приехал по месту жительства потерпевшей, от которой получил 98 000 рублей.В дальнейшем подсудимый вину в совершенном преступлении признал.Муромским городским судом ему назначено наказание - 10 лет (и 5 месяцев) лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com